Elecciones en Estados Unidos: ¿Cómo impactará el nuevo Congreso a la frontera de Nogales?

El equilibrio legislativo en Washington define en gran medida la agenda de México, ya que un Congreso estadounidense bajo control republicano suele presionar en seguridad fronteriza, contención del narcotráfico y fiscalización del gasto federal, a diferencia de que, si este tiene el control demócrata, estos suelen enfatizar el cumplimiento de normas laborales internacionales, disputas sobre energías limpias y programas de cooperación de instituciones binacionales.
En las elecciones de este martes, los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado están en disputa a nivel nacional, una batalla que definirá la capacidad de maniobra del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para aprobar presupuestos de defensa, leyes de infraestructura transfronteriza y políticas de comercio internacional, que impactan directamente a los socios comerciales del país.
En Arizona, el impacto de este balance federal se refleja de manera concreta en la representación del Capitolio, ya que los curules claves de los representantes de Estados Unidos, tendrán una voz por el estado en donde se definirá como se priorizan los recursos federales para el suroeste, abarcando presupuesto para aduanas, personal fronterizo e infraestructura del transporte comercial.
Para el condado Santa Cruz, y la zona fronteriza, como se forma el Congreso determina directamente el financiamiento y la modernización de los puertos de entrada locales, como los cruces claves entre Nogales y Sonora, ya que Washington dictan el flujo de personal aduanal, la inspección de carga comercial y las partidas asignadas para la seguridad del muro fronterizo.
Las autoridades electorales reportan por el momento todo listo para la jornada electoral, para empezar con el conteo exhaustivo una vez terminados los comicios y los sitios de votación se encontrarán abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 pm, y los electos comenzarán su mandado de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos el próximo 3 de enero de 2027.
Esta nueva relación de fuerzas políticas, cimentará un nuevo periodo legislativo que determinará la orientación de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, durante los próximos 2 años.