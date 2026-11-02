Elecciones en Estados Unidos: ¿Cómo impactará el nuevo Congreso a la frontera de Nogales?

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La renovación de la Cámara de Representantes y de parte del Senado definirá el equilibrio político en Washington y podría influir en las decisiones sobre seguridad fronteriza, aduanas, comercio e infraestructura en la región de Nogales y Santa Cruz

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/11/2026 04:54 PM.
En Arizona y editada el 02/11/2026 04:57 PM.