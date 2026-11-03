Aseguran más de 22 kilos de fentanilo y 15 de metanfetamina en Arizona

La Patrulla Fronteriza del Sector Tucson reportó dos importantes decomisos de narcóticos en el corredor de la carretera Interestatal 19, en Arizona, donde aseguraron más de 22 kilogramos de fentanilo, 15 kilogramos de metanfetamina y una cantidad adicional de cocaína.
Se informó que en el primer caso registrado este lunes 2 de noviembre, agentes del punto de inspección de Nogales, cerca de Amado, Arizona, descubrieron compartimentos falsos en un vehículo, donde se encontraban ocultos 20 paquetes de fentanilo en polvo.
La droga tenía un peso superior a los 22 kilogramos y un valor estimado de 333 mil 900 dólares. Durante la misma inspección también fue localizado un paquete de cocaína, con un peso superior a los 450 gramos y un valor aproximado de 11 mil 200 dólares.
En un segundo operativo, reportado el pasado 29 jueves de octubre, una unidad canina alertó sobre la posible presencia de narcóticos en un automóvil Jaguar.
Al revisar la cajuela, los agentes encontraron más de 30 paquetes que contenían metanfetamina, con un peso superior a los 15 kilogramos, además de otros 20 gramos de la misma sustancia. El conductor del vehículo fue detenido y quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
La Patrulla Fronteriza destacó que estos aseguramientos forman parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas y detectar nuevas modalidades de ocultamiento en vehículos que circulan por las carreteras del sur de Arizona.
Ambos decomisos fueron dados a conocer mediante publicaciones oficiales de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson, como en otras ocasiones la identidad de las personas involucradas, no fueron dadas a conocer por dichas autoridades.