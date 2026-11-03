Aseguran más de 22 kilos de fentanilo y 15 de metanfetamina en Arizona

...

La Patrulla Fronteriza reportó dos decomisos en el corredor de la Interestatal 19, cerca de Nogales y Amado. En las inspecciones también localizaron cocaína oculta en un vehículo; uno de los conductores quedó bajo custodia de las autoridades

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/11/2026 10:58 AM.
En Arizona y editada el 03/11/2026 11:02 AM.