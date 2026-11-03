Operación Desert Guardian reporta miles de decomisos y detenciones en Arizona

En el estado de Arizona la “Operación Desert Guardian” es el primer mando unificado estatal que reúne a 12 agencias locales y estatales de seguridad pública para combatir el tráfico de drogas, personas y armas.
Según datos oficiales desde diciembre de 2025 hasta septiembre de 2026, la “Operación Desert Guardian”, ha logrado la incautación de más de 8 mil900 libras de drogas, la confiscación de 127 armas, la interceptación de más de 19 millones de dólares en valor de mercado de drogas ilícitas y la realización de más de 2 mil 900 detenciones relacionadas con la operación.
Las autoridades norteamericanas han informado que las agencias participantes no sustituyen a las fuerzas de seguridad locales las conecta y coordina, manteniendo más seguras las carreteras, comunidades y vecindarios de Arizona.
Por otra parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha informado que los cruces irregulares de migrantes en el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza disminuyeron un 96 por ciento entre los años fiscales 2024 y 2026, mientras que las autoridades estadounidenses aseguraron más de 15 mil libras de narcóticos en las garitas de Arizona durante el último año fiscal.
En conferencia de prensa funcionarios federales presentaron los resultados de seguridad fronteriza correspondientes al año fiscal 2026, destacando una reducción histórica en los cruces migratorios, importantes decomisos de fentanilo y un incremento en las intercepciones de municiones que intentaban ingresar a México.
El subdirector interino de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson, Stephen Cristinzio, explicó que las detenciones relacionadas con cruces irregulares pasaron de más de 460 mil en el año fiscal 2024 a aproximadamente 16 mil en 2026, resultado que atribuyó al reforzamiento de la vigilancia, la aplicación de las leyes migratorias y el despliegue de más personal en la frontera.
En materia de combate al narcotráfico, CBP informó que sus oficiales asignados a los puertos de entrada de Arizona aseguraron más de 15 mil libras de sustancias ilícitas durante el año fiscal 2026, equivalentes a aproximadamente 6.8 toneladas métricas.
Según las cifras presentadas, los puertos de entrada de Arizona concentraron más del 30 por ciento de todo el fentanilo asegurado por CBP a nivel nacional durante el año fiscal 2026.
Otro de los resultados destacados fue el incremento en las operaciones para detectar municiones que intentaban salir de Estados Unidos con destino a organizaciones criminales en México. La dependencia no detalló en el comunicado la cantidad total de municiones aseguradas ni cuántas de estas operaciones ocurrieron específicamente en las garitas de Nogales.
Mediante operaciones coordinadas con la Patrulla Fronteriza y otras corporaciones, los agentes participaron en el decomiso de 488 libras de fentanilo y 283 libras de cocaína, equivalentes aproximadamente a 221 y 128 kilogramos, respectivamente.
Los resultados presentados por CBP corresponden a diferentes áreas operativas de Arizona, entre ellas el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo de Tucson, cuyas responsabilidades incluyen zonas de la frontera con Sonora.
Aunque el informe no desglosa las estadísticas correspondientes exclusivamente a Nogales, Arizona, las cifras ofrecen un panorama de las operaciones de seguridad que se desarrollan en una de las regiones fronterizas de mayor actividad entre México y Estados Unidos.
CBP señaló que continuará trabajando con otras agencias federales, estatales y locales para combatir el tráfico de personas, drogas y municiones, además de fortalecer la vigilancia fronteriza.
Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Comunicado oficial publicado el 22 de octubre de 2026.