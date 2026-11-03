Operación Desert Guardian reporta miles de decomisos y detenciones en Arizona

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La operación conjunta de 12 agencias de seguridad ha permitido incautar más de 8 mil 900 libras de drogas, confiscar 127 armas y realizar más de 2 mil 900 detenciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/11/2026 11:32 AM.
En Arizona y editada el 03/11/2026 11:37 AM.