Arizona registra avances demócratas en los primeros resultados electorales

...

Los recuentos preliminares muestran ventajas para candidatos demócratas en la gubernatura y puestos del Congreso. En Nogales, Arizona, David Ruiz encabeza temporalmente la contienda por la alcaldía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/11/2026 04:11 PM.
En Arizona y editada el 04/11/2026 04:17 PM.