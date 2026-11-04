Arizona registra avances demócratas en los primeros resultados electorales

Con la publicación de los boletines no oficiales en Arizona, los primeros recuentos perfilan una tendencia favorable para el partido Demócrata en puestos claves del estado, con posiciones en distritos competitivos, que de seguir con lo que se denominó como “Ola Azul”, continuarán en el mismo sentido.
En la contienda por la gobernatura del estado, los cómputos ubican a la gobernadora demócrata Katie Hobbs al frente, sobre el aspirante republicano Andy Biggs, con una ventaja de 13 puntos porcentuales, así mismo de las 4 posiciones en el Congreso estadounidense, 3 se presentan favorables para los del partido azul.
Dentro del recuento local del Condado Santa Cruz, la propuesta 417 presenta una tendencia hacia el “SI”, lo que permitirá ajustar de manera permanente el límite de gastos anuales del condado, con una ventaja de aproximadamente 2 mil votos, frente a la negativa.
En la disputa por la alcaldía de Nogales, Arizona, el candidato David Ruiz toma la delantera preliminar al suman 2,059 votos en las casillas del municipio, cifras con las que Ruiz supera momentáneamente al actual alcalde Jorge Maldonado, quien registra al momento 1,663 sufragios.
Por su parte, en el séptimo distrito del congreso nacional que abarca la zona fronteriza, la demócrata Adelita Grijalva lidera los cómputos locales con 8,877 votos frente a los 3,411 obtenidos por el republicano Daniel Francis Butierrez.
Cabe mencionar que las autoridades del Departamento de Elecciones del Condado Santa Cruz reiteraron que estos resultados no son oficiales y que la contabilización de paquetes continuara hasta el cierre del escrutinio y su certificación final.