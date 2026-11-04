Avanzan demócratas en los resultados preliminares de las elecciones en EE.UU.

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Los primeros cómputos muestran una ventaja del Partido Demócrata en contiendas clave por el Congreso y el Senado. Entre los resultados destacados figuran las tendencias favorables para sus candidatos en Carolina del Norte, Texas y otros estados

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/11/2026 09:57 AM.
En Arizona y editada el 04/11/2026 10:03 AM.