Avanzan demócratas en los resultados preliminares de las elecciones en EE.UU.

Con el cierre oficial en la mayoría de los centros de votación en los Estados Unidos, los cómputos preliminares (20:00 horas) un avance a favor del Partido Demócrata, con una confirmación de la conocida como “Ola Azul”, sobre todo en las contiendas claves para el control de los 435 espacios del Congreso y los 35 curules disponibles en el senado de los Estados Unidos.
En contiendas claves para el Senado, el demócrata Roy Cooper logró hasta el cierre de esta edición un triunfo proyectado en Carolina del Norte al vencer a Michael Whatley, mientras tanto en Texas, el demócrata James Talarico mantiene una contienda ganadora, frente al conservador Ken Paxton en un estado históricamente republicano.
En el panorama general el partido demócrata, alcanzaría con facilidad los 218 (se proyectan 244) espacios necesarios para el control de la cámara baja, lo que todo parece indicar podría ser un factor de hasta más 6 espacios por encima de los republicanos también en el senado de los Estados Unidos.
El empuje demócrata en el medio oeste se sostuvo con Abdul El-Sayed contra Mike Rogers en Michigan, uno de los estados en donde se centró el apoyo tanto económico como por parte del presidente Donald J. Trump, mientras tanto en Kansas Adam Hamilton lleva una cómoda ventaja frente al republicano Roger Marshall, lo que significaría que sería la primera vez en 94 años que el estado busca un senador del partido azul.
A manera de balance, la jornada deja un mapa reconfigurado en las gubernaturas y legislaturas locales, y si bien el partido Republicano mantuvo su poderío en estados como Oklahoma, Florida y Kentucky, la diferencia entre lo resultados de la elección del 2024, indican una variación hacia un panorama político diverso y cambiante en el país del norte, en estados como Texas, Kansas y Georgia.
En el caso de Arizona, la actual gobernadora demócrata Katie Hobbs, mantiene una amplia ventaja en su reelección sobre el candidato Andy Biggs de aproximadamente 20 puntos, mientras que en los congresistas 8 de los nueve escaños, presentan una tendencia hacia el partido azul, entre ellos la contienda entre Adelita Grijalva y Daniel Butierrez, en donde Grijalva mantiene una ventaja de cerca de 50 puntos porcentuales.