Sentencian a 5 años de prisión a nogalense por tráfico de metanfetamina en Arizona

Un ciudadano mexicano identificado como Sebastián Higuera Fuentes, de 23 años y originario de Nogales, Sonora, fue sentenciado el pasado 27 de octubre a 60 meses de prisión federal, seguidos de cuatro años de libertad supervisada, tras declararse culpable de conspiración para distribuir metanfetamina.
La sentencia fue impuesta por el juez federal Raner C. Collins, luego de que las autoridades determinaran la participación de Higuera-Fuentes en una organización dedicada al tráfico de drogas.
De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado participó en la distribución de aproximadamente 20 kilogramos de metanfetamina pura. Las investigaciones revelaron que desempeñó un papel de liderazgo dentro de la conspiración, al encargarse de negociar precios, coordinar horarios y lugares de encuentro, además de dirigir a otros integrantes para realizar las entregas de narcóticos.
Las autoridades señalaron que, gracias a la intervención de las fuerzas del orden, la droga asegurada nunca llegó a las comunidades de Arizona, evitando así su distribución en la región.
El caso forma parte de las acciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), iniciativa establecida en el marco de la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad fronteriza.
Funcionarios federales destacaron que la sentencia refleja los esfuerzos de las agencias de seguridad para desmantelar redes de narcotráfico que operan a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.