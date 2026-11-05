Sentencian a 5 años de prisión a nogalense por tráfico de metanfetamina en Arizona

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Sebastián Higuera Fuentes, de 23 años, recibió una condena federal de 60 meses de cárcel y cuatro años de libertad supervisada, tras declararse culpable de conspirar para distribuir metanfetamina

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 03:21 PM.
En Arizona y editada el 05/11/2026 03:26 PM.