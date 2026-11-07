David Ruiz aventaja en elección de Nogales, Arizona y se perfila como próximo alcalde

Tras los resultados de la elección intermedia de este 2026 en los Estados Unidos, el candidato David Ruiz se perfila como el virtual ganador de la presidencia municipal de Nogales, Arizona, tras obtener una ventaja considerable sobre el actual alcalde, Jorge Maldonado a la espera de la certificación de los resultados oficiales del proceso.
En entrevista telefónica Ruiz expresó su agradecimiento hacia la ciudadanía nogalense por la confianza que depositó en su proyecto y destacó el compromiso que tiene de liderar un gobierno cercano y servicial, afirmando que su administración se caracterizará por responder de manera directa las llamadas y correos de la población, recordando que los funcionarios trabajan para la gente.
Estoy muy contento, muy contento. Quiero darles las gracias a toda la ciudadanía que votó. y que me brindaron esta posibilidad de ser presidente municipal, hay mucho trabajo por delante y tenemos que arreglar primero a la ciudad, necesita necesitamos directores. Necesitamos arreglar los problemas con la infraestructura del agua que está antigua y se están quebrando. Esas van a ser una de las primeras prioridades para demostrarle a la ciudadanía que vamos a trabajar juntos. Yo estoy. Yo voy a ser una persona que va a tener el privilegio de contactarnos y regresar llamadas y correos electrónicos, porque nosotros trabajamos para la ciudadanía, comentó el virtual alcalde de Nogales, Arizona.
Manifestó desde el primer día se tiene planeado establecer juntas individuales con los seis regidores de cabildo para alinear las visiones y construir consensos a partir del 4 de enero de 2027, por lo que la ciudad requiere el trabajo en conjunto y mayorías de votos, además que aseguró que existirá un alto enfoque a la transparencia total ante la ciudadanía sobre las decisiones o presupuestos que definan el futuro de Nogales.