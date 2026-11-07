David Ruiz aventaja en elección de Nogales, Arizona y se perfila como próximo alcalde

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El candidato agradeció la confianza de los votantes y adelantó que sus primeras prioridades serán atender los problemas de infraestructura hidráulica, fortalecer los servicios municipales y mantener un gobierno cercano a la ciudadanía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/11/2026 11:35 AM.
En Arizona y editada el 07/11/2026 11:38 AM.