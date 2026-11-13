Tras más de cuatro décadas de operar con los mismo limites financieros, los votantes del Condado de Santa Cruz, dieron luz verde a una actualización presupuestal que permitirá desahogar las arcas y planear el desarrollo regional para los próximos 20 años.
La aprobación ciudadana de la Propuesta 417 durante las recientes elecciones intermedia representa un respiro administrativo, elevando el techo de gasto para los proyectos locales, según indicó Luis Carlos Davis, supervisor del Distrito 1 del Condado Santa Cruz.
Muestra que la confianza está trabajando, vamos en la dirección correcta, entonces, voy a estar eternamente agradecido. Esta propuesta lo que significa es levantar el techo del límite de los gastos que puede tener el Condado. Va a subir más o menos de un poquito más de 30 millones a 150 millones, de 30 millones a 50 millones, unos 20, no quiere decir que ese dinero está ahí, lo que quiere decir es que en los próximos 20 años te da la habilidad de, como vaya entrando dinero, tengas la posibilidad de gastar dinero, comentó Davis.
Con la ampliación de este margen que comenzaría a reflejarse en las finanzas hacia el 2028, las autoridades ya perfilan la necesidad de inyectar la inversión en temas urgentes, enfocándose en categorías prioritarias como la conservación del agua, la rehabilitación de parques y las mejoras al centro de control animal.
Sí, como le digo, estoy muy agradecido con la ciudadanía, pero el trabajo apenas empieza. Ese diálogo va a empezar, va a empezar a que la gente participe, vean las necesidades y construirlo junto, construirlo juntos, declaró.