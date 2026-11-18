Los usuarios de patines eléctricos, bicicletas y vehículos ligeros sin motor a gasolina tienen prohibido utilizar los carriles vehiculares para ingresar a los Estados Unidos por los puertos de entrada de El Paso, Texas, tras una nueva disposición federal aplicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La medida obliga a quienes se trasladan en dispositivos de propulsión humana o eléctrica a utilizar exclusivamente los cruces peatonales, donde además tendrán que bajarse de los vehículos antes de avanzar por las filas de revisión.
Esto de acuerdo con lo que compartió la dependencia estadounidense, lo cual caracterizaron como un ajuste operativo para reducir el riesgo de accidentes tanto para los viajeros como para los oficiales en las zonas de revisión vehicular de alto flujo de unidades, describiendo los cruces peatonales como la zona ideal para este tipo de viajeros.
Aunque esta restricción ya se aplicó previamente en Calexico, California y ahora entra en vigor en la frontera texana, hasta el momento la CBP no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme la implementación de esta prohibición en las garitas de Nogales, Arizona, donde cientos de trabajadores y estudiantes recurren diariamente a los scooters eléctricos para agilizar su cruce.
En las últimas semanas, los tiempos de espera en la frontera, han alcanzado en promedio entre 35 y 90 minutos de espera, en los carriles de vehículos regulares de las garitas Dennis DeConcini y Mariposa, con picos que han superado las dos horas y media o 3 horas durante el fin de semana largo, mientras que los cruces peatonales han visto tiempos de entre 60 y 90 minutos.
Por este motivo y para evitar contratiempos ocasionados por los ajustes de operación en la frontera y los tiempos de espera habituales, se recomendó a la población en planear sus traslados con anticipación, considerar el tiempo de espera y consultar el estado actualizado tanto de las políticas, como de las filas en la aplicación móvil Border Wait Times, antes de llegar a los puertos de entrada.