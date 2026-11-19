Un cargamento de más de 90 libras de pastillas de fentanilo que contabilizan miles de dosis de este peligroso narcótico fueron aseguradas por autoridades norteamericanas en garitas de Nogales, Arizona.
Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de Nogales lograron el aseguramiento de miles de pastillas de Fentanilo que venían ocultas en un vehículo sedán que intentó ingresar a los Estados Unidos por garitas de Nogales, Sonora.
Dicha autoridad norteamericana encargada de los puertos fronterizos de Nogales, Arizona, confirmó que fue el pasado fin de semana que un vehículo sedán de color blanco, paso a la zona de revisión donde fueron detectados los compartimentos con los paquetes de dicha droga.
Se informó que se trató de aproximadamente 90 libras de pastillas de color azul M30 con fentanil, aproximadamente 41 kilos.
En las imágenes compartidas por dicha autoridad se aprecia como miles de pastillas venían en bolsas de plástico que fueron colocadas ocultas en diferentes compartimentos del vehículo incluso dentro del mismo tanque de gasolina.
Sobre las personas involucradas en este decomiso CBP no dio a conocer mayores detalles ya que se trata de una investigación en curso.