Un ciudadano mexicano de 71 años, identificado como Fausto Ramírez, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por el delito de conspiración para importar fentanilo al país, por la frontera de Nogales como parte de una organización dedicada al tráfico de drogas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la investigación vinculó a la red criminal con el ingreso de más de 450 mil pastillas falsificadas conocidas como “M-30”, las cuales contenían fentanilo.
Las indagatorias establecieron que los integrantes de la organización utilizaban personas encargadas de transportar las pastillas a través de los puertos de entrada de Nogales y San Ysidro. Una vez en territorio estadounidense, la droga era distribuida entre vendedores del condado de San Diego y otras regiones del país.
Además, la investigación relacionó a la red con distribuidores que comercializaban miles de pastillas de fentanilo en Dream Market, un mercado ilegal que operaba en la llamada dark web.
El acusado se declaró culpable el martes 17 de noviembre de 2026 del cargo federal de conspiración para importar fentanilo. Su sentencia fue programada para el 12 de febrero de 2027 ante una jueza federal en San Diego.
El delito contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sanción máxima de cadena perpetua. Asimismo, podría enfrentar una multa de hasta 10 millones de dólares.
Ramírez fue detenido en Tijuana el 8 de agosto de 2025 a solicitud de las autoridades de Estados Unidos y posteriormente extraditado el 10 de diciembre del mismo año.
La investigación fue realizada de manera conjunta por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.