En un esfuerzo conjunto para salvar vidas y fortalecer la respuesta ante las emergencias relacionadas con opioides, organizaciones comunitarias y autoridades del condado de Santa Cruz presentaron oficialmente Operation READY, una iniciativa impulsada por Constructing Circles of Peace en colaboración con los Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz.
El programa fue anunciado el pasado 13 de noviembre y busca reducir las muertes por sobredosis mediante una estrategia integral que involucra a corporaciones de seguridad, personal de emergencia, trabajadores sociales y miembros de la comunidad.
Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Policía de Nogales y la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz recibieron bolsas compactas que pueden colocarse en los uniformes de los agentes y que contienen dos dosis de naloxona, un medicamento capaz de revertir temporalmente los efectos de una sobredosis por opioides y ayudar a restablecer la respiración de una persona mientras llega atención médica especializada.
Además de equipar a los primeros respondientes, el proyecto incluye la capacitación de policías, bomberos y trabajadores sociales en el uso adecuado de este medicamento de emergencia. De igual forma, se han instalado kits con naloxona en espacios públicos, entre ellos parques y establecimientos comerciales, para facilitar el acceso rápido al tratamiento en situaciones críticas.
Los organizadores señalaron que la iniciativa busca acercar recursos vitales a las comunidades fronterizas donde, en algunos casos, el acceso inmediato a servicios médicos puede representar un desafío. Con estas acciones se pretende que tanto las autoridades como los ciudadanos cuenten con herramientas para actuar de manera oportuna y evitar que una sobredosis termine en una tragedia.
Este programa representa un esfuerzo histórico de colaboración entre organizaciones comunitarias, autoridades de salud y corporaciones de seguridad para enfrentar la crisis de los opioides y proteger la vida de las personas en la región fronteriza.