Arranca torneo relámpago

Nogales

En busca de recuperar la tradición de tercias de basquetbol en los barrios de la ciudad, David Chavoya convocó desde la CNOP como central priísta a un torneo relámpago, donde contó con respaldo de otras centrales del tricolor en la frontera y sobretodo de la juventud.



La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) como filial del Partido Revolucionario Institucional, puso en marcha este fin de semana un torneo de tercias de básquetbol en la emblemática cancha de la calle Reforma, en la colonia Del Rosario, con apoyo de silbante Carlos Román, conocido en el argot deportivo como “La Bruja”.

En el evento inaugural se contó como invitados especiales al ex presidente municipal Lorenzo De la Fuente para tirar la primera canasta; el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la localidad, Alberto López Mazón; el representante de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Mario Cortez Oliver, y el representante de Movimiento Territorial local, Isaac Ruiz, entre otros.



“Me da mucho gusto sobretodo venir a estos lugares que los conocimos desde chamacos y cuando me hizo la invitación mi amigo el señor Chavoya le dije con mucho gusto, tratándose de deporte y luego hablando de La Bruja, que fue el que me ayudó a mí hace más de 20 años cuando andaba en campaña él me estuvo apoyando, hicimos muchos torneos y lo único que puede hacer uno es cooperar de alguna forma para que siga esto adelante”, manifestó Lorenzo De la Fuente.



El ex alcalde de Nogales resaltó que se nota el entusiasmo que le imprime David Chavoya a esta actividad y paulatinamente estos torneos habrán de llegar a todos los rincones de la ciudad, al resaltar la importancia de sumar voluntades para seguir en la ruta del trabajo a favor de la gente.

A decir del representante de la CNOP en el Distrito electoral 02 David Chavoya, buscan recuperar esta tradición de torneo de tercias muy nogalense y darles vida a las canchas que son históricas en los barrios de la ciudad.



“Esto es muy significativo para ellos, para nosotros y para el partido y para toda la sociedad, porque es el arranque también de un movimiento que queremos impulsar y este es el arranque del nuevo PRI, nuevo CNOP, con las nuevas caras que estamos aquí echándole ganas”, agregó.



David Chavoya manifestó que fortalecen los apoyos necesarios para mantener esta iniciativa al conseguir uniformes, balones y todo lo necesario para continuar con el fomento al deporte en la juventud, que es una base muy importante de la sociedad.



“Pues que muchas gracias, porque nos atendieron magníficamente, yo pensaba que íbamos a tener menos afluencia de muchachos y tenemos bastante concurrencia, lo que nos da mucha felicidad y los invitamos a los que gusten, aquí vamos a estar haciendo torneos, vamos a estar apoyando con lo que ocupen”, dijo.



La CNC es uno de los pilares que siempre han permanecido en apoyo al PRI y a decir de su dirigente Alberto López Mazón, es importante impulsar la cohesión, las ayudas y sobretodo la convivencia, ya que siempre se ha demostrado que el deporte es el mejor antídoto contra la inseguridad y las conductas de riesgo para las familias, que funge como la llave perfecta para integrar a los jóvenes como buenos ciudadanos.



“Estamos reactivando todas las esferas, todas las secciones de la vida diaria de aquí de Nogales y es muy bueno, empezamos a apoyar ya al deporte, un poco más de forma”, aseguró López Mazón.