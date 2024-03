ASU acaba rol con derrota

LOS ANGELES, Cal

Adem Bona tuvo 20 puntos y 12 rebotes, Lazar Stefanovic agregó 16 puntos y seis asistencias y UCLA venció a Arizona State 59-47 el sábado por la noche en el último partido de la temporada regular para que ambos equipos rompieran una racha de cinco derrotas.

Bona encestó 6 de 8 tiros de campo, acertó 8 de 8 desde la línea de tiros libres y tuvo cuatro robos. Dylan Andrews agregó 12 puntos y seis asistencias para UCLA (15-16, 10-10 Pac-12).

Stefanovic, Andrews y Mack encestaron dos triples cada uno para que los Bruins superaran a Arizona State 25-4 en los últimos 9 minutos del partido. Los Sun Devils pasaron más de 12 minutos sin anotar un gol de campo y se quedaron sin anotar durante casi 7 minutos.

Adam Miller anotó 13 puntos para liderar a Arizona State. Neal terminó con 12 puntos y Frankie Collins anotó 10.

Bryant Selebangue encestó un tiro libre que coronó una racha de 12-3 y le dio a Arizona State (14-17, 8-12) una ventaja de 43-34 con 9:33 por jugar.

Sebastian Mack respondió con un triple antes de que Jamiya Neal hiciera un tiro libre menos de un minuto después y los Sun Devils no volvieron a anotar durante casi 7 minutos y solo hicieron un gol de campo más el resto del camino.UCLA será el sembrado No. 5 y jugará contra el sembrado 12 Oregon State en la primera ronda del Torneo Pac-12 y el sembrado No. 11 Arizona State se enfrentará al sexto sembrado Utah el miércoles.