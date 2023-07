Atiende Oomapas fugas de aguas negras

Nogales, Son

Los derrames de agua negras son una constante durante la temporada pluvial y en este año no ha sido la excepción, a pocos días de haber iniciado con las primeras lluvias de verano las fugas de drenaje ya se observan en diferentes sectores de la ciudad y en este sentido Oomapas ya se encuentra trabajando.

A partir del pasado lunes 10 de julio el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento inicio trabajos de rehabilitación de drenaje sobre el bulevar Nogales 2000, después de que por años se tuviera un derrame sobre esta vialidad el cual se agudizaba durante las lluvias.

“Es una problemática que ya teníamos varios días con ellas, no lo podíamos destapar, tuvo que abrir la calle precisamente para destapar el conector para poder sacar el azolve que tenía, incluso sacamos hasta una llanta que tenía atorada el mismo tubo, continuamos con los trabajos ahorita ya se logró destapar agarro nivel y necesitamos que baje para poder continuar con los trabajamos pero se están atacando, de aquí vamos a ir a otros puntos ya los traemos en la mira, pero necesitamos trabarlos uno en uno este es un conector grande y la problemática bastante fuerte pero nos va a permitir ayudar en esta parte de la ciudad”, informó Gabriel Bonillas director de Oomapas.

El director del Oomapas Gabriel Bonillas explicó que en este caso la causante del congestionamiento en el drenaje fue la gran cantidad de basura y desechos que no deberían ser depositados en estos lugares.

“Sabemos que muchas veces no tenemos ese cuidado de todo lo que aventamos en el drenaje, sacamos papeles, trapos, una infinidad de cosas que echan, les pedimos a la comunidad que nos apoyen que no tiren la basura, échenla en los contenedores o botes de basura precisamente para no tener estas problemáticas porque al final de cuentas nosotros los ciudadanos somos los afectados”, expuso.

Se tienen detectados más sectores con la misma problemática, los cuales serán atendidos uno a uno para mitigar los daños y efectos que estos derrames pudieran tener para los ciudadanos, explicó el titular de la Para Municipal.

“Ahorita tenemos igual a la Padre Nacho donde está la Catedral, tenemos otros trabajamos en la Sierra Agua Prieta, en la Calzada de la Virgen, por la Parajes tenemos otros detalles y todos los vamos a ir atacando uno por uno para sacarlo los más rápido posible”, finalizó.