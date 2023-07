Aumentan reportes por presencia de serpientes

Nogales, Son

Durante esta semana los reportes a los números de emergencia sobre la presencia de serpientes en diferentes zonas de la frontera han aumentado de manera exponencial, por lo que es importante tomar en cuenta las recomendaciones de parte de los expertos sobre el que hacer y no hacer al detectar alguno de estos reptiles.

Manuel Rosas, propietario de una tienda de mascotas y experto en el manejo de este tipo de fauna de la región, explicó que en algunas ocasiones los fenómenos climatológicos y la invasión de sus hábitats naturales con el progreso de viviendas, ocasionan que sea común que estos especímenes puedan verse en la mancha urbana.

Indicó en caso de que detectemos a alguno de estas serpientes, lo primero que tenemos que hacer, es en medida de lo posible, alejarnos del sitio con la mayor calma y llamar a los números de emergencia para que puedan ser retirados por los profesionales, tomando siempre en cuenta que el estrés por gritos, golpes o movimientos amenazantes, son los que causan que estos se comporten de manera agresiva en contra de los humanos.

“Ahorita con las lluvias van a empezar a salir, este y muchos más animales, entre ellos tarántulas, van a salir la viuda negra, va a ser muy común ahorita, el alacrán, ese es de todas las temporadas, pero ahorita con las lluvias, muchísimos y muchísimos animales que son posiblemente peligrosos, entre ellos estas serpientes chirrionera, es la serpiente catalogada como la más rápida del mundo, esta trae golpe, ya fue golpeada, creo que pues entrando al cuadro de la ciudad fue lastimada”, describió.

Manifestó, técnicamente cualquier en donde exista animales rastreros que cazar, podrían ser el hogar de una de estos animales, siendo el caso de este ejemplar que fue recuperado de un local comercial en el centro de la frontera, por el personal del cuerpo de bomberos.

Compartió que a pesar de la información que se tiene en redes sociales, el manejo de estos animales no está recomendado para personas sin la capacitación adecuada, por lo que la recomendación es tratar de no molestarla y solamente vigilar sus sitios de escondite o anidacion, tras llamar a los servicios de emergencia.

“Son animales muy tímidos todos los que son ratoneros, la gente dice que son agresivos no, la agresividad es cuando un animal quiere solo por atacarte y te corretea, en esos casos animales muy defensivos eso sí, si se arrinconan en un lugar, van a tirar la mordida para la gente es muy difícil saber si son venenosas o no, nosotros pues ya tenemos identificados pues cada tipo de ellas, en este caso no es venenosa, pero pues si tira la mordida, te puede llegar a morder o causar algún golpe, la otra defensa de ellos, es muy conocida, lo chicotazos que pegan, si duelen, duelen bastante, pero lo va a haciendo cuando se va alejando no va a tirar el chicotazo para atacarte, lo va a hacer cuando ella corra y tu la quieras tomar, va a ir haciendo ese movimiento natural”, agregó.