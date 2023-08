Avanza trámite para donación de predio a UTN

Nogales, Son

La síndico del Ayuntamiento informó que trabajan en el seguimiento al proceso jurídico de la donación del predio que constituye la calle de acceso a la UTN, ya que a más de dos décadas que fue construida no se generó el trámite oficial y es una limitante para la asignación de recursos públicos en su rehabilitación.

Edna Elinora Soto Gracia informó del estatus que guarda el caso, como parte del compromiso del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, al señalar que “va muy adelantado”, toda vez que sabe del presupuesto estatal y el Alcalde tuvo a bien gestionar 3 millones para coadyuvar a la pavimentación de esta avenida tan importante para los estudiantes.

Ratificó tiene confianza de poder concretar este procedimiento lo antes posible, toda vez que tiene conocimiento que los recursos autorizados por el Gobierno del Estado corresponden al ejercicio presupuestal 2023 y, por ende, deben ser aplicados antes de concluir el año, como lo precisó la diputada Azalia Guevara.

“Ahorita lo único que falta ya, ya casi, estamos como en un noventa por ciento de las negociaciones con los dueños, se ha tenido un buen contacto, una buena comunicación, que se decía que no, pero sí, sí hay comunicación, ahorita podemos decir que está en un noventa por ciento la negociación, yo creo que en una semana o dos ya se concreta esta firma para que se empiece a trabajar”, dijo.

Dijo que tiene conocimiento del seguimiento a esta gestión y compromiso que se hizo por parte del gobernador Alfonso Durazo, donde se logró incrementar el presupuesto a esta necesidad a cerca de 14 millones de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, que, sumados a los 3 millones de pesos comprometidos por el Presidente Municipal, se podrá generar la rehabilitación con un proyecto integral.

“Creo que ya se va a dar para que los estudiantes también no estén con pendiente y el Ayuntamiento ha puesto todo lo que se pueda de nuestra parte lo hemos hecho, platicando con ellos, platicando con el director Cuauhtémoc Martínez Siraitare para estar en contacto y estar todos en el mismo canal”, señaló.

La Síndico dijo esto es un referente que encontró común en otros sectores, donde no se protocolizaron dichos procedimientos de buena fe y actualmente se dan a la tarea de generar esas actualizaciones, ya que figuran como espacios de uso común, principalmente en calles.

“El mensaje es que no se desesperen, que se va a dar y otra de las cosas que yo quisiera poner muy en claro también, yo llegando aquí me doy cuenta que hay muchos derechos de paso, de tránsito, muchas calles, que no se legalizó, que no se concretó, no hay nada de muchas partes”.

“Aquí me estoy dando cuenta como Síndico que no hay papeles, no hay firmas, había mucho desorden, hay mucho desorden, que estamos tratando de poner ahorita, este es un ejemplo de lo que está pasando en Nogales”, señaló.