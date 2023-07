Barack Obama escucha a Peso Pluma

Los Ángeles

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó en su cuenta de Twitter su ya conocida ‘Playlist de Verano’, que ha sido tradición en los últimos años, donde inclyue los temas viejos y nuevos que le han gustado a lo largo de este verano con artistas de todos los géneros, donde ha habido varias sorpresas. Y este año no ha sido la excepción.

Pero este año, el exmandatario no se ha resistido a los encantos de la ‘Doble P’ y añadió a su playlist el tema de “La Bebé” con Peso Pluma y Yng Lucas. El tema ha sido un éxito musical, mismo que ha ayudado a consolidar a Peso Pluma como el artista fenómeno del momento con los ‘corridos tumbados’, siendo una de las dos canciones del artista que se colocó entre las más escuchadas tanto en Spotify como en otras plataformas de streaming a nivel mundial desde su lanzamiento en abril pasado.

“Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido”, dijo Obama en su cuenta de Twitter.

El exmandatario incluyó en su lista de 42 canciones, que incluye a cantantes famosos entre los jóvenes estadunidenses como Janelle Monáe y SZA, ambas del R&B, bandas más indies como el supergrupo femenino de rock Boygenius, pero también voces más tradicionales como Ella Fitzgerald o Bob Dylan. En su lista también está incluído otro tema latino: ‘Vampiro’ de Rosalía y Rauw Alejandro.

Además de su playlist, Obama también publicó su también tradicional lista de los libros que está leyendo este verano, que incluyen una mezcla de novelas y obras de no ficción, en tema la raza en Estados Unidos y la desigualdad económica.