“Barbie” proyecta la importancia de la autoaceptación

CDMX

Margot Robbie sabe que la película Barbie va más allá de contar la historia de una simple muñeca en puntas y tacones, con cintura pequeña y cadera ancha, que apareció en el mercado el 9 de marzo de 1959. Para la dos veces nominada al Premio Oscar, la cinta de la muñeca más famosa de todos los tiempos, dirigida por Greta Gerwig, viene a poner el dedo en la llaga y a cuestionar esa perfección irreal que le han vendido y demandado a las niñas y mujeres durante décadas.

No por nada en el tráiler del filme se ve cómo Barbie de pronto deja de ser “perfecta” y se empieza a cuestionar acerca de la muerte, de la imperfección y de lo que es el mundo real más allá de Barbieland.

“Con Barbie te vas a preguntar muchísimas cosas, hay muchos mensajes a lo largo de la historia y cada persona va a tomar lo que más le llegue. Algunos mensajes van a resonar más con ciertos miembros de la audiencia.

“Por ejemplo, hay un monólogo increíble que tiene Gloria, el personaje de America Ferrera, que va a hacer que la gente se levante de su lugar y literalmente grite de alegría, porque realmente se siente como si le hablara a alguien en particular, más si eres una mujer o madre, pues encapsula lo contradictorio que es tener éxito en ambos casos, que es algo que existe hoy en el mundo. Ese discurso es muy poderoso”, comentó Margot Robbie en entrevista con Excélsior, durante su visita a México.

La actriz continuó con su reflexión acerca de esta película.

“Va a haber momentos muy atractivos para la audiencia y van a desatarse grandes conversaciones. Hay una parte en la que Barbie pregunta si alguna vez han pensado en la muerte y esa es una línea muy directa en la película: Que esté el pensamiento de la muerte, tener que considerar la mortalidad y al hacerlo, considerar qué es la vida y si vale la pena vivirla. Hay conversaciones sumamente profundas que van a darse alrededor de un acaramelado, colorido y alegre mundo que es habitado por brillantes, cómicos y activos actores como Ryan Gosling”, ahondó Robbie.

La actriz de 33 años, nominada al Oscar en dos ocasiones y quien junto a su esposo Tom Ackerley produce la película Barbie, a estrenarse este jueves en la cartelera comercial, comenzó a trabajar en este filme hace cinco años junto a la también nominada al Oscar, la directora Greta Gerwig, para verter una serie de cuestionamientos sobre el papel de las mujeres en la sociedad y el señalamiento de otras mujeres hacia ellas mismas; sobre cómo la fantasía no encaja muy bien en un mundo real y voraz.

“Todo fue muy divertido y la gente aún tiene mucho por descubrir en el filme. La gente ha amado los adelantos y el tráiler que lanzamos, pero para mí es muy emocionante, porque yo sé que aún hay mucha más película. Me ha pasado que muchas veces me preocupo cuando se ponen las mejores partes en el tráiler y en esta ocasión estoy como ‘oh no, aún tenemos mucho más para la gente’. Hay mucho, mucho más en la película, que es secreto, que no puedo esperar a que la gente la vea”, ahondó Robbie, quien, salvo en la premier que tuvo en Los Ángeles, en donde apareció vestida de negro, ha usado en cada momento vestidos rosas, muchos de los cuales son una réplica a los vestidos que ha tenido Barbie.

Ante la pregunta de cómo se siente al saber que la gente la ubica ya como la Barbie de carne y hueso y que no pudo haber mejor opción que ella para el papel, Robbie llevó la charla al ámbito de la representatividad.

“Lo grandioso de nuestra película es que cada barbie que ves en la película es una Barbie y cualquier tipo de Ken es Ken. Creo que eso es lo que más me gusta, que todas somos barbies reales y reales Ken”, acotó la australiana.

El actor canadiense Ryan Gosling, quien interpreta a Ken, personaje que él define como ‘el accesorio’ de Barbie, se sumó a lo expresado por su compañera y, tal como lo ha hecho a lo largo del tour mundial de medios, trató de ser más discreto en la entrevista para darle más peso a Robbie.

“El guion es muy divertido y no puedo esperar a que todo mundo la vea. Realmente es una fiesta a la que todo mundo está invitado y ha sido una experiencia inolvidable. No puedo pensar en otra película en la que haya tenido una experiencia así. Es muy divertido el que la cinta esté a punto de estrenarse y que la podamos compartir con todos”, comentó Gosling a este diario.

Junto a Robbie y Gosling, a México viajó America Ferrera para hablar de esta película que ha causado mucha expectativa en la audiencia. La intérprete , quien fuera la protagonista de Ugly Betty, versión estadunidense de Yo soy Betty la fea, no le da vida a ninguna Barbie y su trascendencia está en que ella es una humana que le enseñará a la muñeca más famosa del mundo sobre el mundo real.

“Yo no fui niña Barbie, nunca jugué con Barbies de niña y nunca me sentía representada en ese mundo, no me interesaba mucho, pero cuando leí el guion me sentí muy orgullosa de ser parte de esta película y de este momento en el que un icono como Barbie está cambiando para incluir más de nosotros. Se siente muy importante el que una marca global tan icónica que ha tenido mucho que ver con las expectativas de belleza en las mujeres y sus aspiraciones, esté cambiando con los tiempos de hoy y que incluya autoaceptación. Lo divertido de esta película es que la gente se va a ver representada de una u otra manera. Mujeres, hombres, jóvenes, viejos y todos ellos están invitados a una gran fiesta de brillantina”, contó America Ferrera, quien lleva 21 años de carrera.

La primera vez que Margot Robbie y Ryan Gosling coincidieron en un proyecto fue en 2015, en The Big Short. Después llegó Barbie y se sabe que, próximamente, harán un nuevo filme que tentativamente lleva por nombre Untitled Margot Robbie Ocean’s Eleven Film.

“Espero que sí, es muy pronto para hablar de ese proyecto, pero definitivamente me encantaría que sucediera, pues Ryan es el actor perfecto y por lo mismo supimos que iba a ser el Ken perfecto. Ryan es uno de los mejores actores de nuestra generación y un gran profesional en el set. Tiene todo lo que puedes desear en tu coestelar”, relató Robbie.

El trío actoral visitó la Ciudad de México y asistió a una premier en un centro comercial del norte en la Zona Metropolitana, en donde fueron agasajados por miles de fans que abarrotaron todos los niveles y pasillos del lugar con tal de verlos.

Ante la respuesta del público y la sorpresa de la serenata con mariachis, los actores dijeron que la fiesta de Barbie había iniciado, precisamente, en México.