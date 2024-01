Beneficiará inversión en suministro de agua

Nogales, Son

Como un trabajo continuo caracterizó lo que se realiza para lograr una correcta distribución del suministro de agua en la ciudad, el regidor presidente de la comisión del vital líquido en el cabildo Marco Rivera.

El edil recordó que la inversión gestionada por el alcalde Juan Gim Nogales en fechas recientes en el orden de los 4 millones de pesos, en primera para un pozo más y una serie de válvulas de redistribución, tienen como principal objetivo dar un mejor uso a lo que se tiene, tras una temporada de lluvias que dejo niveles por debajo de los esperados.

Explicó con este plan se beneficiarán en concreto San Miguel, San Carlos, Leandro Valle y otras más del oriente de la ciudad, lo que presentó en su momento el director del organismo Gabriel Bonillas y se aprobó por los integrantes de la comisión que vigila las acciones del OOMAPAS.

“La instalación de válvulas de medición o válvulas de redistribución del vital liquido en algunas colonias donde se batalla, para dar el suministro del agua, entonces la idea es trabajar en ese sentido con este recurso que son casi cuatro millones de pesos, entonces más lo que se puede gestionar ante las instancias correspondientes como es la CONAGUA”, indicó el regidor.

Recordó en primera el costo por el servicio, no aumentó en 2024, se mantiene en alrededor de 380 pesos por mes, sin tarifa social y de la misma forma se tiene contemplado a aquellos que por alguna razón no tuvieron agua por meses, la condonación del pago, acudiendo a la dirección comercial del organismo.

“Pueden solicitar si no tuvieron 2, 3, 4 meses, su suministro del agua, a través de la red hidráulica, pueden solicitar el que ese pago eso que ellos hacen mensualmente del agua, si no tuvieron el servicio, pueden solicitar sea reembolsado no, o bien reactivado para próximos meses subsecuentes que tengan que pagar el servicio”, describió.