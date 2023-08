Blue Beetle, con poder latino

CDMX

El puertorriqueño Ángel Manuel Soto, el director detrás de Blue Beetle, despertó a finales de julio en la Ciudad de México para promover el filme, y al abrir los ojos y tomar el celular, vio que sus redes sociales colapsaron. Su filme se viralizó rápidamente.

Resulta que Zack Snyder, realizador de La liga de la justicia y padre del controversial y alabado Snyderverse, compartió un mensaje de apoyo previo al debut de su cinta protagonizada por Xolo Maridueña: “Con ganas de llevar a mis hijos a ver Blue Beetle. #LaRepresentacionImporta”. ¿Y creían que a nadie le importaba este personaje? Tomen eso, haters.

“Fue bien loco porque me levanté con esa noticia. Soy muy fan de Snyder, desde sus comienzos, cuando hacía comerciales. Ver que el que hizo La liga de la justicia y El hombre de acero, una persona que respeto tanto y que tiene una fanaticada tan grande, esté ansioso por ver mi película porque cree en la representación y quiere llevar a sus hijos a verla, es como un testamento de las expectativas y de lo que Blue Beetle puede ofrecer”, comentó el boricua en entrevista con Excélsior.

Aunque aún no lo conoce en persona, Ángel espera que ese encuentro ocurra pronto para intercambiar impresiones acerca de esta cinta que, oficialmente y de palabras del presidente de esta nueva faceta de DC Comics en cine, James Gunn, debutará al primer personaje oficial del ahora renombrado DCU, además de presentar al primer superhéroe latino, de raíces mexicanas, que llega al celuloide el próximo 17 de agosto.

Blue Beetle narra cómo un escarabajo azul con biotecnología alienígena escoge al joven Jaime Reyes (Maridueña) para convertirse en su poseedor y huésped capaz de ejecutar con sabiduría sus habilidades por tratarse de un hombre de corazón noble dispuesto a defender a sus seres queridos y la humanidad.

Y los elementos mexicanos abundan en esta inmersión del insecto en la pantalla grande, no sólo porque el actor principal y cara principal de la serie Cobra Kai es de madre mexicana, sino porque hay guiños que van desde un elenco muy nacional (Damián Alcázar, Adriana Barraza y Elpidia Carrillo) a la presencia de la Virgen de Guadalupe, el Chapulín Colorado y hasta María la del Barrio, telenovela y canción de la cual los personajes hacen constante referencia.

“Sabíamos que tenía que estar El Chapulín; y lo de María la del Barrio, es que era imposible separar de nuestros recuerdos, de nuestras infancias, al menos esas dos referencias. En la etapa del guion siempre estuvieron escritas y al final de día todos entendimos lo que queríamos alcanzar con esto y todos vimos la big picture”, relató Soto, quien de igual manera compartió estos dos referentes culturales con el escritor del guion, quien creció y vivió en Querétaro.

Así que al momento de abordar estos aspectos muy mexicanos que se apreciarán en la película, se le cuestionó al realizador por qué fue tan importante mostrar a Hollywood estos elementos de la cultura nacional.

“Es una responsabilidad que no me tomo muy a la ligera y es una labor que no hago solo, pues también fue gracias a la colaboración que tuve con el resto de mis hermanos latinos en la producción, así como de los no lo son y supieron respetar. Fue una de las cosas que hablamos con la producción. Desde un principio, yo les dije: ‘Ustedes me dicen cuán grandes quieren las explosiones porque ustedes las pagan, pero ustedes no me digan a mí cuán latino puedo ser porque eso es lo que soy’. Cuando a mí me dicen ‘bájale’ (al tono) yo le subo.

“En esta película el escritor, que es mexicano; la diseñadora de vestuario y los actores se lo tomaron muy en serio, entendieron lo que tenían que hacer y lo que estaban representando. Si no fuese por ellos no hubiéramos logrado esa conexión latina, pues todos somos una gran familia sin importar las diferencias”, reflexionó el director del corto 22 Weeks.

Además de ver a Alcázar, la nominada al Oscar Adriana Barraza y Elpidia Carrillo (coprotagonista de Depredador, junto a Arnold Schwarzenneger), como parte de la familia Reyes, a la que pertenece Jaime, aunado el trabajo de George Lopez y Belissa Escobedo, de ascendencia mexicana en la producción, también hay compatriotas como el escritor del libreto Gareth Dunnet Alcocer y la nominada al Oscar por su trabajo en Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo.

También se le cuestionó a Ángel Manuel Soto, realizador de 40 años, por qué cree que Blue Beetle lo escogió como el encargado de llevar su adaptación al cine.

“No me he hecho esa pregunta”, se dijo sorprendido, “pero yo creo que fue gracias a Charm City Kings, película que presenté en Sundance, que les gustó la manera en la que retrataba a los personajes o el ente que no juzga a las personas sino que los deja ser, que te mete a esta subcultura (ciclistas de motocross) y lo muestra como un personaje activo. Yo creo que ese tipo de empatía y el amor a los personajes es lo que más les gustó para que el estudio me encomendara Blue Beetle”, reflexionó Soto.

Debido a la actual huelga de escritores y actores en la meca del cine, el elenco se vio impedido en hacer actividades de prensa. En un inicio se tenía contemplado que el talento viajara a México junto al director para promocionar el filme, sin embargo, no fue posible debido a la situación.

Blue Beetle arrancó con reseñas que destacan el humor y la representación como sus más grandes armas, además de ser calificada como una de las películas más subestimadas y cuya recepción se espera sea mucho mejor una vez que estrene en México y Latinoamérica. Apunten la fecha: 17 de agosto.