Bombera aspira a ser algo más que voluntaria

Nogales, Son

Las mujeres por primera vez tienen la oportunidad de participar en la Academia de Bomberos 2023 y su interés va más allá de servir como voluntarias, desean hacer de esta profesión su forma de vida.

Abril Garavito es una joven de 21 años que forma parte de la lista de aspirantes a bomberos, se encuentra formándose en la academia y, a cuatro meses de haber iniciado, comparte las dificultades que ha presentado para desarrollarse en las actividades y su formación.

“La verdad me está yendo muy bien, son muy interesantes los temas, lo que sí a veces se me complica un poco es el hecho de que soy muy baja de estatura y se me dificulta hacer algunas cosas o actividades, o simplemente no he podido encontrar un equipo de mi talla porque no hay, porque soy bajita de estatura”, expresó.

La joven explicó que su sueño inició años atrás cuando formó parte de los campamentos de Bomberitos Exploradores, además de llevar el gusto por servir en la sangre, ya que es hija de bombero, aun así, veía su sueño trunco ya que hasta hace poco menos de cuatro meses las mujeres no podían ser bomberas.

“Vamos a ser voluntarias, pero en un futuro me gustaría que las mujeres también pudiéramos trabajar de planta, para poder tener un salario estable”, dijo.

Garavito invitó a las niñas a no dejar de lado sus sueños, aprovechar en ellas lo que unos ven como dificultad y hacerla una ventaja.

“Que le echen muchas ganas, que no se rindan, este es mi sueño y quería cumplirlo desde años atrás, pero hasta ahora se ha podido que ingresen mujeres a la bombera, así que como niñas no dejen sus sueños y si quieren entrar que lo hagan, es muy bonita la experiencia y muy padre”, finalizó.