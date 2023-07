Bomberitos Exploradores motivó a joven para ser bombero

Nogales, Son

La huella que se queda en la sociedad en los esfuerzos que se hacen desde el Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez con diversos programas sociales como el de Bomberitos Exploradores, como el caso del joven Cristian Emiliano Valverde que participó en 5 ediciones y ahora forma parte de la academia para ser bombero.

Dijo que gracias al impulso de su familia pudo atender las primeras 5 convocatorias de Bomberitos Exploradores, por lo que lleva esas experiencias muy grabadas en su memoria, que lo impulsaron a mantenerse muy cerca de las actividades y ahora busca servir a la sociedad desde las filas del heroico cuerpo de bomberos voluntarios “Gustavo L. Manríquez”.

“De hecho, de los primeros campamentos que hubo me tocó participar, la neta es una experiencia que la llevo aquí en el corazón y eso fue lo que me motivó un poco más para meterme a los bomberos y ahorita pues gracias a Dios estoy en la academia y los pocos temas que hemos visto, prácticas y todo eso me ha gustado demasiado la verdad, está chilo”, dijo.

“Que pongan mucha atención a todo lo que vienen, que se diviertan, disfruten, es un proceso, una semana el campamento que nunca lo van a olvidar”, agregó el también estudiante universitario en la localidad.

Este lunes 24 de julio se retomaron las actividades de Bomberitos Exploradores en la estación Centro, San Miguel y Granja y a decir del equipo de colaboradores que atienden esta iniciativa en la estación Granja, buscarán realizar actividades que sirvan en la formación de decenas de niños y niñas para que aprendan a cuidarse y proteger a su entorno.

“Vamos a estar trabajando durante toda esta semana, de lunes a jueves, nos vienen a visitar diferentes dependencias, como puede ver ahorita está el grupo Scouts, más al rato viene Coca Cola y conforme vayan pasando los días nos va a visitar DARE, nos va a visitar Policía Estatal de Seguridad Pública, C5, Oomapas y el sector Salud también nos va a visitar aquí también para las actividades”, dijo Iram Fuentes.

Como Departamento de Bomberos participan con ellos hasta el último día en materia de prevención sobre los cuidados el hogar y cómo evitar incendios, con la seguridad que en los campamentos están debidamente protegidos y un llamado especial a la sociedad para que participen en las convocatorias que hacen para fortalecer el trabajo comunitario.

“Es una gran oportunidad, es una manera de convivir con la comunidad, de inculcarle a los niños buenos valores que aprendan cosas con nosotros, que se lleven un granito de arena a sus casas y retransmitan la información que les damos aquí con las actividades para que la compartan con sus amigos, los mismos vecinos o familiares” comentó el Cabo de Bomberos de Nogales.

Expuso que, como parte de las actividades de cierre, el día viernes 28 recibirán a niñas y niños en las instalaciones de la Universidad Binacional, ubicada en calle Pirgos de la colonia El Greco, a partir de las 4 de la tarde, donde se quedan a acampar entre una serie de dinámicas y los entregan a sus papás el día sábado aproximadamente a las 10 de la mañana.