Buscadoras por la Paz en desacuerdo con Gobierno Federal

Hermosillo, Son

El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora se manifestó en desacuerdo con el censo de personas desaparecidas que realiza el gobierno federal, por desconocer la metodología y carecer de consultas a las familias de las víctimas.

Cecilia Delgado Grijalva, líder de dicho colectivo, indicó que, ante la falta de una explicación para llevar a cabo el conteo, se puede presumir que se trata de una acción que tiene como propósito reducir la cifra de personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Si estábamos viendo eso y no nos parece, dicen que muchos se han estado vacunando, nosotros los tenemos en calidad de desaparecidos y mientras no los tengamos físicamente y nos digan aquí está, siguen desaparecidos, así que no vamos a disminuir nosotros porque está el censo ese”,

La líder del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora puntualizó que actualmente el número de personas desaparecidas en el estado rebasa las 600 víctimas, y no lo van a reducir solo porque así lo indique el gobierno de la república.

Detalló que los municipios con más personas desparecidas son Cajeme, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado.