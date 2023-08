Buscan concretar proyecto de pavimentación a la UTN

Nogales, Son

La diputada local Azalia Guevara manifestó que confía que se va a poder consolidar el trámite de donación del terreno que forma parte del acceso a la Universidad Tecnológica de Nogales, ya que los recursos asignados para el proyecto deben ejecutarse en este mismo año.

El tema de la rehabilitación del acceso es un referente que tiene seguimiento por su parte, al precisar que es una necesidad atendida de manera directa por el gobernador Alfonso Durazo, con instrucciones al Secretario de Educación y Cultura Aarón Grageda Bustamante y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, ahora a cargo de Omar del Valle Colosio.

“Desde el año pasado traemos este tema, hemos estado trabajando muy de cerca con Sidur, también el Gobernador desde el inicio de su gestión se platicó el tema”, dijo.

“Ahorita ya está el proyecto ejecutivo, ya está el presupuesto asignado de 7 millones que eran, ya son entre 13 y 14 millones de pesos que se van a invertir, el Presidente Municipal se comprometió con otro tanto del Fopin para la entrada del acceso”, agregó.

Expresó que la carretera de acceso registró daños severos a su infraestructura por falta de mantenimiento preventivo y el cumplimiento de su vida útil al contar con más de dos décadas de servicio en sus carriles de rodamiento, con diálogos cercanos con el Rector Cuauhtémoc Martínez Siraitare.

Ante una serie de manifestaciones se tomó la decisión de retirar parte de la carpeta de asfalto dañada y actualmente figura como terracería, en espera de ratificar acuerdos con los propietarios del predio, que consideró es prioridad, toda vez que el presupuesto asignado tiene que ser ejecutado este mismo año 2023.

“Ahorita ya el tema está en el municipio, que el Presidente Municipal llegue a un acuerdo con los propietarios de los terrenos para las donaciones y que puedan empezar, todo está listo para empezar, nomás falta el palomazo de la donación”, aseguró.

Respecto a cómo impacta esto al procedimiento, dijo: “atrasa un poquito, pero sabemos que están las pláticas, sabemos que va muy adelantado, esperemos que sea pronto para que no se nos vaya el presupuesto, porque si no se ejecuta este año, pues se va a otras obras que también son prioritarias para el Estado, pero no quiero que se nos vaya ese recurso de Nogales”.