Buscan proteger a Mahomes

ST. JOSEPH, Mo

Los Jefes de Kansas City no necesitan ver más allá de lo que sucedió en la pasada postemporada cuando Patrick Mahomes se dirigió cojeando a la banda en el juego ante los Jaguares de Jacksonville con un esguince en el tobillo para entender la importancia de proteger al quarterback.

Aún así, no tuvieron problema en dejar ir a dos tackles offensivos titulares en la agencia libre.

El mayor golpe fue la partida del tackle Orlando Brown Jr., por quien los Jefes pagaron muy bien a los Cuervos después de que las partes no llegaron a un acuerdo a largo plazo.

Pero igualmente fue dolorosa la partida del tacle derecho Andrew Wylie, quien pasó de pelear por el puesto a convertirse en uno de los jugadores más fiables en la línea ofensiva.



Pocas veces los Jefes hacen cambios sin tener un plan. El gerente general Brett Veach rápidamente firmó al tacle de Tampa Bay Donovan Smith y al extacle de Jacksonville Jawaan Taylor. Veach utilizó la selección de tercera ronda en Wanya Morris de Oklahoma para crear competencia en ambas posiciones.

Hasta ahora, al entrenador de los Jefes Andy Reid le ha gustado lo que ve.

“Nunca sabes lo que vas a tener ahí”, admitió Reid, “pero están compitiendo y eso es importante. Es importante para nosotros que puedas empujar en esas prácticas, correr y pasar. Me gusta cómo trabajan en su juego”.

La decisión de poner la salud de Mahomes en las manos de Smith y Taylor ciertamente es un riesgo. Ninguno estuvo particularmente bien la temporada anterior aunque ambos han tenido destellos de buenas jugadas en el pasado.



Smith terminó en el 66mo puesto entre 81 offensive tackles, de acuerdo con Pro Football Focus. Taylor estuvo un puesto arriba.

Pero los Jefes son conocidos por desbloquear el potencial de jugadores con bajas expectativas, especialmente en la línea ofensiva con uno de los mejores entrenadores con el asistente Andy Heck.

Otra de sus fortalezas está en tener una de las mejores líneas ofensivas interiores. También ayuda tener a Mahomes decidiendo jugadas.