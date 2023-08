Buscan redención en la Liga MX

CD DE MÉXICO

Una semana antes de lo anticipado, la Liga MX reanudará su torneo Apertura y los cuatro equipos más icónicos buscarán lavarse la cara luego de decepcionantes actuaciones en la Leagues Cup.

Chivas no pasó de la fase de grupos. Pumas y Cruz Azul cayeron a las primeras de cambio en la segunda ronda. Y el América sucumbió en los octavos de final.

De las cuatro eliminaciones, quizá la que más sorprendió por la prematura fue la del Guadalajara, que venía de un torneo local en el que fue finalista y se presentó a la Leagues Cup como líder del Apertura al término de tres jornadas.

“Cuando tienes un torneo así de mediocre se crean muchas dudas, pero yo sigo confiando al mil por ciento en el grupo y en nuestras capacidades para seguir adelante”, dijo el entrenador serbio Veljko Paunovic. “Nos vamos a reagrupar y volveremos a ilusionar otra vez”.

Chivas, que viene de un torneo en el que sorprendió al llegar a la final, recibirá el viernes a Ciudad Juárez.



El Guadalajara podría verse fortalecido con el regreso del delantero Alexis Vega, quien se recuperó de una lesión en la rodilla, aunque Paunovic dijo que su regreso lo llevarán con calma.

“El departamento médico tiene a Vega con luz verde, pero estamos trabajando con él en lo futbolístico y mental porque no es fácil que recupere el estado de forma que buscamos de él”, dijo Paunovic. “Esperemos que lo logre en las próximas semanas porque el equipo lo necesita”.

Ciudad Juárez marcha en el tercer puesto de la clasificación con siete puntos. En la Leagues Cup, el equipo fronterizo alcanzó la segunda fase, pero cayó ante el Querétaro.

Aunque Chivas cayó pronto, el equipo con una deuda mayor con su afición es Pumas, que no logra un campeonato desde el Clausura 2011, la sequía más larga entre los cuatro grandes de México.



Para romper esa racha, la dirigencia apostó por el experimentado entrenador argentino Antonio Mohamed, fichó cuatro jugadores solicitados por el “Turco”. Pero el equipo sucumbió en la segunda ronda de la Leagues Cup sin poder desplegar un buen fútbol.

“Nosotros por nuestro lado tenemos que aprender y ser mejores en la siguiente edición”, dijo Mohamed.

Pumas reanudará su andar en el Apertura cuando reciba el viernes al Toluca.

Los universitarios marchan cuartos de la clasificación con cinco puntos, mientras que los Diablos Rojos suman cuatro unidades y ocupan la novena plaza.

La eliminación en la segunda ronda de Leagues Cup precipitó el cese del entrenador brasileño Ricardo Ferretti, quien fue relevado por Joaquín Moreno.

El “Tuca” Ferretti llegó como relevo de Raúl Gutiérrez el torneo anterior y en el Apertura tenía al equipo al fondo de la clasificación, sin puntos.

La dirigencia optó por darle el trabajo permanente a Moreno, quien ha trabajado en las inferiores de la Máquina por varios años y fue parte del cuerpo técnico de Ferretti.

“Llevo más de 25 años en este club es toda una vida”, dijo Moreno a TUDN. “Trataré de aprovechar esta oportunidad, me he preparado para ella y es una buena oportunidad de sacarlos de un momento difícil, así son las oportunidades”.

Cruz Azul buscará sumar sus primeros puntos del torneo el domingo cuando reciba a Santos, décimo con cuatro puntos.

Las Águilas dejaron ir una ventaja en el último minuto y luego perdieron en penales ante Nashville, que el sábado peleará por la final ante el Inter Miami de Lionel Messi, para sellar su salida de Leagues Cup en los octavos de final.

América, dirigido por el brasileño André Jardiné, decepcionó a sus seguidores que esperaban verlo llegar más lejos con la llegada del delantero colombiano Julián Quiñones y del lateral Kevin Álvarez, quien formó parte de la selección de México en el Mundial de Qatar.

“No estamos siendo los suficientemente consistentes como para pelear por cosas grandes y eso no es de ahora”, dijo Jardine. “Vamos a trabajar fuerte para no fallar en esos momentos y para mejorar en todos los aspectos”.

América reanudará su participación en la Liga MX cuando enfrente al Atlas el próximo domingo.

Jardine deberá encontrar sustitutos para Henry Martín y los uruguayos Jonathan Rodríguez y Sebastián Cáceres, todos descartados por lesión, además del español Álvaro Fidalgo (suspensión).

Los Zorros, que lucieron buen fútbol en Leagues Cup, aunque cayeron en los dieciseisavos de final, marchan séptimos en el Apertura con cuatro puntos.