Caída de postes, una constante en reportes al 911

Nogales, Son

La caída de postes es una problemática que suele presentarse a lo largo del año, sin embargo, durante la temporada de precipitaciones se agudiza, por lo que los reportes a los números de emergencia en relación a este tema suelen aumentar en los meses de junio, julio y agosto.

Aunque existen diversos factores que causan la caída de los postes, como los choques o el mismo vandalismo que estos sufren, durante las lluvias, estas estructuras de madera han sido una constante en los reportes al 911.

“Es un tema que no solo se nos presenta en la temporada de lluvias se nos presenta las caídas de postes, ya sea por algún impacto de un vehículo o se caen por el tiempo que ya tienen, nos hemos dado cuenta que al acudir los inspectores a la revisión muchas postes también son dañados por las mismas personas o que los han tratado hasta de sacar, en el momento nos los reportan por parte de C5 o hacen el reporte director a la oficina o por atención ciudadanía, aquí también entra lo de la caída de árboles, cuando tenemos fuertes vientos o lluvias monzónicas si nos presentan bastantes reportes o por caídas de árboles o postes”, expuso Cesar León jefe de la UMPC.

León Ruiz explicó que en el último mes los llamados por este tema han sido constantes y al atender los reportes detectan que en su gran mayoría se trata de los postes de madera que corresponden al servicio telefónico o internet.

“Nosotros le pedimos a la ciudadanía que nos hagan el reporte al 911, cuando vean un poste en riesgo de caer, en la cuestión de postes de madera, lo que hacemos como Protección Civil nosotros acudimos, lo revisamos y lo canalizamos al departamento de Telefónicos de México si esto les corresponde a ellos y se encargan de hacer el retiro del poste”, añadió.

Aunque no se corre el riesgo de que se caigan por si solos, dañando casas, autos o lastimando personas, es importante reportarlos, ya que al verse ladeados puede ser una alerta de que cuenta con antigüedad y es necesario su cambio.

“Al detectar que un poste se encuentra ladeado muchas personas nos hablan asustadas y las entendemos, pero estos postes por lo regular cuando están ladeados no se caen, el mismo alambrado que tienen que es de fibra optima la mayoría, es lo que hace que se detengan, el poste no es muy pesado, aunque no se caen hay que hacer el reporte ante el 911 para que lo podamos canalizar al departamento de Telmex”, exhortó.