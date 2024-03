Canjean Pats a Mac Jones

FOXBORUGH, Mass

Los Jaguares de Jacksonville adquirieron al quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra a cambio de una selección en la sexta ronda del draft de la NFL el próximo mes, informó una persona con conocimiento de la negociación.

La persona habló el domingo con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el canje no podrá ser oficializado hasta el comienzo del nuevo año de la liga el miércoles y Jones complete el reconocimiento médico.

Jones regresa a la ciudad donde nació para pelear ser el suplente del titular Trevor Lawrence. Jones y C.J. Beathard, de 30 años, se disputarán el puesto. Es poco probable que los Jaguares mantengan a ambos en el roster 53 jugadores al abrir la temporada.



Jones, 15ta selección del draft de 2021, fue un desastre la pasada temporada y perdió la titularidad a manos de Bailey Zappe. Jones tuvo foja de 2-9 en 11 partidos en 2023, con 2.120 yardas, 10 touchdowns y 12 intercepciones.

Totaliza 46 pases de touchdown y 36 intercepciones en tres temporadas. Fue al Pro Bowl como novato en 2021, pero decepcionó en su segundo año con el ex coordinador defensivo Matt Patricia a cargo de las jugadas.

Se prevé que los Patriotas, con el nuevo entrenador Jerod Mayo, seleccionen a un quarterback con la tercera selección general del draft. Jayden Daniels (LSU), Drake Maye (North Carolina) y J.J. McCarthy (Michigan) asoman como los candidatos.