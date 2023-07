Canta Ninel Conde “Sálvame” de RBD y la atacan en redes

CDMX

La cantante Ninel Conde recientemente interpretó la canción Sálvame de RBD, pero lo que pensó que iba a ser un éxito resulto ser todo lo contrario, ya que a los usuarios de las redes sociales nos les gusto esta versión de la melodía y la tundieron.

Y es que la intérprete de El bombón asesino, anteriormente, participó en la telenovela Rebelde como ‘Alma Rey’, la madre de ‘Roberta’, interpretada por Dulce María, por lo que ahora quiso hacer un tributo a su antiguo proyecto.

Cabe destacar que a raíz del anuncio de RBD, en donde los integrantes informaron que iban a regresar a los escenarios tras varios años de ausencia, muchos han interpretado algunos de los mayores éxitos de la banda de pop, y en esta ocasión Ninel Conde no se quiso quedar con las ganas y cantó ‘Sálvame’.

No obstante, su interpretación generó críticas y burlas por parte de los usuarios de las redes sociales, debido a que su estiló al cantar la canción no fue del agrado de todos.

El momento fue difundido, a través de un video, por el usuario de TikTok @jgmancilla; ahí se observa a Ninel Conde con una falta y un top que hacen conjunto.

Y aunque la cantante se esmeró por su interpretación, su tono de voz y armonía no fue del agrado de todos, debido a que los usuarios de TikTok la criticaron al comentar el video de @jgmancilla.

«Por los clavos de cristo, que es esta masacre auditiva».

«Hasta yo que no soy Lola Cortés me ataqué».

«Perdónenla es que estaba malita de la garganta, ja, ja, ja».

«Que feo canta esa mujer, la neta. Yo no pagaría por ver eso».

«Discúlpenla, es por qué tenía un nudo en la garganta y es que no lo deja de pensar».

«¡Qué horror! Y el atuendo no va con la canción tampoco», fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Conde es una actriz y cantante mexicana, nació en Toluca, Estado de México, el 29 de septiembre de 1976. Su popularidad comenzó en 1995 cuando ganó el certamen Señorita en su localidad natal.

Tras esto, decidió prepararse para ser actriz, por lo que tomó clases de teatro, expresión corporal, así como actuación. Ha participado en las telenovelas: ‘Bajo un mismo rostro’, Luz clarita, Catalina y Sebastián, Besos prohibidos y Rebelde.

En la televisión también trabajó en programas como Lo que callamos las mujeres y Al derecho y al Derbez, al lado de Eugenio Derbez, así como en el reality show Big Brother.

Respecto a su carrera musical, fue en el 2003 cuando la actriz sacó su primer disco y dos años más tarde salió a la venta La rebelde, su segundo disco, pero sin duda ganó reconocimiento gracias a su EP del 2006 titulado El bombón asesino del que se desprendió la canción que da nombre a la producción musical.