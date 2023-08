Cerca Xiomara de ir al Mundial

NOGALES



Luego de pasar el corte en el try out del pasado fin de semana en Saltillo, Coahuila, la softbolista nogalense Xiomara Félix buscará un puesto en el seleccionado nacional sub 15 en Los Ángeles, California

Será a partir del 18 de este mes cuando la jugadora deberá acudir a buscar ganarse un puesto en el equipo nacional que acudirá a los eventos Panamericano y Mundial.



Se formarán equipos entre los elementos juveniles y se medirán entre ellos además de enfrentarse a la selección mayor para ser evaluados y tomados en cuenta para el conjunto nacional. El evento mundial se llevará a cabo en el mes de octubre en Japón según da a conocer la Federación Mexicana de este deporte

Sandra Chacón, madre de la jugadora, dijo que para solventar el viaje a la sede del try out final, cuyo costo por tomar parte es de cien dólares, la familia lleva a cabo algunas actividades como la rifa de una bolsa para cargar bats por lo que acuden a la comunidad de esta frontera para conseguir los fondos de transporte, hospedaje y alimentación