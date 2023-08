Chocan por libros de texto en el Congreso; son áreas de oportunidad

CDMX

Morena y sus aliados en la Comisión Permanente no quisieron abrir un debate formal sobre los nuevos libros de texto, pero la oposición logró colar el tema en la sesión de ayer del Congreso de la Unión. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dijo estar a favor de la Nueva Escuela Mexicana, pero no de contenidos marxistas que dividen y “enseñan a odiar personas”. En respuesta, la senadora morenista Mónica Fernández le respondió que en los libros no hay textos de Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin u otro ideólogo comunista, por lo que le exigió a Martínez dejar de engañar.

La oposición insistió en que los libros de texto están mal hechos, que no se consultó para su elaboración a los padres de familia y que muestran información equivocada. La panista Kenia López Rabadán subió a tribuna con letreros en los que se leían frases como: “Con los niños no”, para exigir que el gobierno federal respete los derechos de los infantes y les brinde una educación de calidad, no una basada en ideologías.

El oficialismo reviró que el modelo educativo anterior fue un fracaso y el actual es mejor. La verdeecologista Graciela Gaitán, maestra normalista, sostuvo que sólo los docentes pueden opinar de temas de educación.

“No son errores, sino áreas de oportunidad”

Ante los señalamientos sobre los errores que se han detectado en los nuevos libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, afirmó que éstos no suman más de 20. Además, prefirió no llamarles errores sino áreas de oportunidad y asumió la responsabilidad de éstos.

“Hasta el momento sigo las redes sociales; me he mantenido a la distancia con prudencia para evitar el linchamiento público, pero nuestra familia tiene 20 mil 576 hojas y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos no suman más de 20, eh, y estoy siendo muy generoso, muy muy generoso, pero pongamos 20”.

“Y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad a lo largo de toda la familia, de estas 20 mil 576, digamos, porque no han encontrado más están metiendo ahora hojas que ni son de los libros de texto, con tal de que la familia se levante e intente detener el proceso, bueno digamos que fueran 20, estaríamos hablando del 0.09%”, defendió.

Comparó este número con los 117 errores que se detectaron en 7 mil 250 hojas de los libros de texto durante la gestión de Emilio Chuayffet en la SEP, de 2012 a 2015.

“Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, quien fue el culpable de todo eso fue el director general, no fueron los editores, no fueron los autores ellos hicieron un gran trabajo”, admitió.

Durante el arranque de las conferencias de prensa vespertinas para informar sobre el proceso de elaboración de los libros y sus contenidos, Marx Arriaga detalló que los libros se crearon con la participación de mil 998 maestros y fueron sometidos a 925 revisiones. El trabajo final fueron 33 libros para primaria.

“55 dependencias participaron en la fase 3 que estamos hablando de primero y segundo de primaria, fueron 418 revisiones; en el caso de tercero a sexto de primaria fueron 507 revisiones”, precisó

Arriaga ironizó con el hecho de que esta administración ha logrado hasta fomentar la lectura, pues los conservadores se han puesto a leer los libros para detectar errores.

Explicó que en cada estado se llevaron a cabo consultas, que ninguno de ellos fue excluido y que incluso en “estados conservadores” como Guanajuato y Chihuahua también se llevaron a cabo consultas.

Al referirse a las críticas sobre la disminución de número de páginas destinadas a matemáticas, aseguró que contrario a lo que refieren algunos especialistas no son 20 páginas las que se dedican a esta materia sino incluso más que en el sexenio pasado.

Por su parte la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, dijo que los libros se pueden consultar en el portal de la Conaliteg.