Respiro para TikTok en Canadá: Tribunal frena el cierre de sus oficinas

En un vuelco legal, el Tribunal Federal de Canadá decidió este miércoles poner freno al cierre de las oficinas de TikTok en territorio canadiense. La resolución suspende la orden emitida por el Gobierno de Ottawa en noviembre de 2024, la cual exigía el desmantelamiento de TikTok Technology Canada bajo el argumento de proteger la seguridad del país.Aunque el tribunal no detalló los motivos profundos de su decisión, instruyó al Ministerio de Industria a reevaluar la situación. El conflicto tiene raíces profundas:
Tras el fallo judicial, TikTok Canada celebró la noticia, destacando que la permanencia de sus oficinas permite dar continuidad a inversiones millonarias y asegura el sustento de centenares de empleos locales que estaban en riesgo. Por ahora, la popular red social podrá seguir operando administrativamente mientras Ottawa revisa sus argumentos legales.