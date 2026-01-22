Respiro para TikTok en Canadá: Tribunal frena el cierre de sus oficinas

La justicia canadiense suspendió la orden del Gobierno que obligaba a la plataforma a cesar operaciones, exigiendo una revisión inmediata de la medida impuesta por motivos de seguridad nacional.

Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 08:32 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 22/01/2026 08:35 AM.