¡Del control al código! Walmart lanza mapa en Fortnite para contratar programadores

En un movimiento sin precedentes en la región, Walmart de México y Centroamérica anunció el lanzamiento de un mapa de reclutamiento dentro de Fortnite. Esta iniciativa surge como respuesta a la escasez de talento especializado en Tecnologías de la Información (TI), un sector que en Latinoamérica enfrenta un déficit de programadores del 38%, según datos de IDC.¿Cómo funciona el proceso de selección "Gamer"?
A diferencia de una entrevista convencional, los candidatos (mayores de edad) pueden demostrar sus capacidades técnicas en un entorno digital:
Juan Carlos Alarcón, chief people officer de Walmart, explicó que el modelo tradicional de reclutamiento no estaba entregando los resultados necesarios para su nuevo TI Hub en México (el cual migraron desde la India).
Competencias sobre títulos: La empresa se enfoca ahora en habilidades reales más que en "credenciales formales". Valoran la forma en que el aspirante piensa y colabora, sin importar si tiene una maestría o es un desarrollador autodidacta.
Cercanía con nativos digitales: México es uno de los mercados de gaming más importantes, por lo que buscar talento donde estos profesionales pasan su tiempo libre es una estrategia lógica de acercamiento.
Seguridad y vacantes disponibles
Ante la preocupación por el uso de videojuegos para captación ilícita, Walmart aclaró que la iniciativa se desarrolló en coordinación con Fortnite. No se recolectan datos personales dentro del juego; el intercambio de información solo ocurre cuando el candidato decide postularse voluntariamente en el portal de seguridad de Walmart.
Perfiles buscados:
Desarrolladores de software (Junior a Senior).
Especialistas en entornos móviles (iOS y Android).
Arquitectos de tecnología y expertos en datos para e-commerce.