¡Del control al código! Walmart lanza mapa en Fortnite para contratar programadores

...

La compañía busca cubrir su déficit de talento tecnológico en Latinoamérica mediante retos de lógica y programación dentro del videojuego, dejando atrás el currículum tradicional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/01/2026 01:19 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 26/01/2026 01:55 PM.