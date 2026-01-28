Amazon recorta 16,000 empleos para priorizar la Inteligencia Artificial

En un movimiento que sacude nuevamente al sector tecnológico, Amazon notificó este miércoles a su plantilla el despido de 16,000 trabajadores a nivel global. Esta cifra se suma a la supresión de 14,000 puestos de oficina anunciada en octubre, consolidando un plan de reestructuración que busca transformar la operatividad del gigante del comercio electrónico.
La razón detrás de este ajuste masivo no es solo financiera, sino estratégica. Amazon ha realizado inversiones multimillonarias en Inteligencia Artificial (IA) y planea simplificar su estructura interna para acelerar la innovación. Según Beth Galetti, vicepresidenta de experiencia de personal, el objetivo es:
Amazon no está sola en este giro hacia la IA. Esta misma semana, Pinterest también anunció una reducción en su plantilla (que hasta el año pasado era de unos 5,200 empleados) para priorizar productos basados en inteligencia artificial y reducir gastos en espacios de oficina.
Se espera que Amazon presente sus resultados anuales de 2025 el próximo 6 de febrero, fecha en la que los inversores analizarán si estos recortes están logrando la eficiencia prometida por la directiva.