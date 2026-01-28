Demanda global contra Meta: Acusan a WhatsApp de permitir acceso interno a mensajes "cifrados"

Un grupo internacional de usuarios, incluyendo mexicanos, sostiene que el cifrado de extremo a extremo es una "narrativa engañosa" y que el personal de la empresa puede leer los chats.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 05:40 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 28/01/2026 03:07 PM.