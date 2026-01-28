Demanda global contra Meta: Acusan a WhatsApp de permitir acceso interno a mensajes "cifrados"

La promesa de privacidad total de WhatsApp se enfrenta a un desafío legal sin precedentes. Una demanda colectiva presentada ante una corte federal en San Francisco alega que Meta ha engañado a sus miles de millones de usuarios al mantener capacidades técnicas para que su personal interno acceda, almacene y analice mensajes que deberían ser inaccesibles.Los puntos clave de la acusación
El litigio, impulsado por usuarios de México, Brasil, India, Australia y Sudáfrica, desmenuza la supuesta vulnerabilidad del sistema:
La reacción de la compañía liderada por Mark Zuckerberg ha sido contundente. Andy Stone, portavoz de Meta, calificó las acusaciones como "falsas y absurdas".
"Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa. WhatsApp ha utilizado el protocolo Signal durante una década", declaró Stone, calificando el proceso como una "ficción frívola" y advirtiendo que buscarán sanciones contra los abogados demandantes.
¿Qué sigue para los usuarios?
El equipo legal, que incluye a firmas de alto perfil como Quinn Emanuel, busca que el juez reconozca el proceso como una acción colectiva. Si esto sucede: