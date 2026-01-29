Microsoft rompe récords: Su nube Azure ya factura más que Uber o Airbnb en todo un año

Microsoft ha dejado claro que la era de la Inteligencia Artificial (IA) no es una promesa a futuro, sino una mina de oro actual. En su último reporte financiero, la empresa tecnológica pulverizó las expectativas del mercado gracias a un motor imparable: su plataforma Azure.
Por primera vez, el área de nube de la compañía generó más de 50,000 millones de dólares en tan solo tres meses. Para ponerlo en perspectiva, gigantes como Uber o Airbnb tardan un año entero en alcanzar la cifra que Microsoft Cloud logra en un trimestre.Los números del gigante
El informe revela un crecimiento sólido en casi todos sus frentes financieros:
Para mantener este ritmo, Microsoft está gastando dinero a una velocidad histórica. La firma destinó 37,500 millones de dólares a gastos de capital este trimestre (un aumento del 66%). ¿En qué se va ese dinero?
No todo fue celebración en Redmond. Mientras que la nube y las herramientas de productividad (como Office 365 y LinkedIn) muestran números verdes, el segmento de consumo personal sufrió un tropiezo.
El área de More Personal Computing registró una caída en sus ingresos, afectada principalmente por un desempeño débil en la venta de consolas Xbox y hardware Surface. Parece que, mientras el mundo corporativo vuela hacia la nube, el mercado de hardware para videojuegos y computadoras personales está pasando por un momento de enfriamiento