Microsoft rompe récords: Su nube Azure ya factura más que Uber o Airbnb en todo un año

...

La compañía de Satya Nadella superó los 50,000 millones de dólares en ingresos de su división de nube en un solo trimestre, impulsada por el hambre mundial de Inteligencia Artificial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 08:52 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 29/01/2026 09:06 AM.