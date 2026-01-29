Waymo pone fecha a su desembarco en Londres: robotaxis sin conductor para finales de 2026

La filial de Alphabet (Google) acelera su expansión internacional para competir con los ambiciosos planes de Elon Musk y los sistemas respaldados por Uber.

