Waymo pone fecha a su desembarco en Londres: robotaxis sin conductor para finales de 2026

La carrera por el transporte autónomo cruza el Atlántico. Waymo, la unidad de vehículos sin conductor de Alphabet, anunció oficialmente que planea lanzar su servicio de robotaxis en Londres durante el cuarto trimestre de 2026. Este movimiento marca el primer gran salto de la compañía fuera de las fronteras estadounidenses, donde ya opera de forma regular en ciudades como San Francisco y Phoenix.
Ben Loewenstein, responsable de Waymo para el Reino Unido y Europa, confirmó el calendario en un momento clave para la industria británica. El Gobierno del Reino Unido está agilizando un marco normativo que permita la implantación segura de esta tecnología, con la esperanza de que el sector genere hasta 38,000 empleos y aporte un valor de 42,000 millones de libras a la economía para el año 2035.
Sin embargo, Waymo no estará sola en las calles londinenses. La competencia es feroz:
El anuncio llega en pleno auge de la inteligencia artificial, con inversores volcando capital en soluciones de movilidad que prometen transformar la forma en que nos desplazamos por las grandes metrópolis.