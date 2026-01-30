Apple marca récord con iPhone 17, pero Tim Cook alerta: crisis de chips golpeará precios

...

Pese a un crecimiento del 16%, la falta de chips avanzados y el costo de las memorias amenazan con elevar los precios para los consumidores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 08:37 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 30/01/2026 08:46 AM.