Gobierno descarta hackeo masivo: Filtración provino de sistemas obsoletos

...

La Agencia de Transformación Digital aclaró que no hay datos sensibles comprometidos y que el acceso se debió al uso de credenciales en plataformas heredadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/01/2026 10:02 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 31/01/2026 10:05 AM.