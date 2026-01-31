Gobierno descarta hackeo masivo: Filtración provino de sistemas obsoletos

Tras los rumores sobre un presunto ataque cibernético a diversas instituciones federales, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) emitió un reporte de tranquilidad: no hubo una vulneración directa a la infraestructura central del Gobierno de México ni exposición de información masiva confidencial.
El análisis técnico reveló que la información que circuló en redes no es nueva. Según la ATDT, se trata de datos que ya se habían filtrado anteriormente. El incidente se focalizó en:
La Agencia destacó que, desde finales de 2024, se ha fortalecido la estrategia de seguridad digital del país. Como parte de este esfuerzo, se ha capacitado a más de 600 servidores públicos y se han emitido cientos de alertas tempranas para prevenir incidentes en dependencias federales.
Además, el organismo recordó que ya está en marcha el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, diseñado precisamente para modernizar los sistemas y evitar que tecnologías heredadas sigan siendo un punto débil.
Finalmente, el gobierno advirtió que la obtención y difusión de información no autorizada es un delito. La ATDT confirmó que presentará las denuncias formales ante las autoridades correspondientes para dar con los responsables de estos actos ilícitos.