¡Nintendo hace historia! Switch supera a la DS y se convierte en la consola más vendida de la marca

...

La consola híbrida alcanzó los 155.37 millones de unidades, mientras que la nueva "Switch 2" rompe récords de velocidad en ventas tras su lanzamiento en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 11:30 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 03/02/2026 11:38 AM.