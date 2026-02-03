¡Nintendo hace historia! Switch supera a la DS y se convierte en la consola más vendida de la marca

Lo que en 2016 parecía una apuesta arriesgada tras el fracaso de la Wii U, hoy es el mayor éxito en la historia de Nintendo. Según el reporte trimestral de cierre de 2025, la Nintendo Switch ha superado oficialmente el récord de la legendaria Nintendo DS, consolidándose como la plataforma número uno de la gran "N" y acechando el trono global de la PlayStation 2.
La estrategia de fusionar el mercado portátil con el de sobremesa resultó ser la clave del éxito. Aquí los hitos más relevantes:
La base instalada de Switch, que es la mayor que hemos tenido nunca, ha respaldado el lanzamiento de Switch 2, afirmó la empresa en sus resultados financieros.