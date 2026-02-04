Intel desafía a Nvidia: La ambiciosa apuesta para dominar el cerebro de la IA

Tras quedar rezagada en la carrera tecnológica, la compañía ficha a exlíderes de Qualcomm y busca unificar sus gráficas para romper el monopolio del 92% de Nvidia.

