Ciberseguridad en alerta: Italia frena ataques rusos previo a los Juegos Olímpicos

...

A solo días de la inauguración en Milano-Cortina 2026, el gobierno italiano bloqueó ofensivas digitales dirigidas a sedes diplomáticas y sitios turísticos oficiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 01:47 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 05/02/2026 01:52 PM.