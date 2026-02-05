El fin de la era "gratis": Meta prepara suscripciones Premium para Facebook e Instagram

Durante décadas, el lema implícito de las redes sociales fue: "si no pagas por el producto, el producto eres tú". Sin embargo, ese paradigma está cambiando radicalmente. Meta ha confirmado que planea expandir globalmente sus planes de suscripción premium, un movimiento que busca transformar a Facebook e Instagram en plataformas de servicios similares a Netflix o Spotify.
Aunque Meta cerró 2025 con ingresos envidiables de casi 21,000 millones de dólares, la presión por rentabilizar sus masivas inversiones en Inteligencia Artificial y centros de datos ha forzado un cambio de estrategia. Siguiendo los pasos de Elon Musk con X, Zuckerberg ya probó en el Reino Unido una versión sin anuncios por aproximadamente 4 dólares al mes, y ahora los planes apuntan a una "experiencia premium" global que incluiría:
La urgencia de este modelo también responde a un cambio en el algoritmo. Según datos de Metricool, mientras Facebook mantiene una retención sólida, Instagram ha visto caer su alcance orgánico (un 31% en posts y 35% en Reels). Esto significa que para marcas y creadores, pagar una suscripción podría dejar de ser un lujo para convertirse en la única forma de garantizar que su contenido sea visto.
Por otro lado, Threads emerge como la gran ganadora del ecosistema, superando ya los 400 millones de usuarios y logrando mejores métricas de interacción que X (antes Twitter) en cuentas grandes, lo que la posiciona como la plataforma ideal para desplegar estas nuevas funciones de pago.
Aunque el acceso gratuito no desaparecerá, el futuro de Meta se divide en dos: una red básica saturada de publicidad para la mayoría, y un entorno optimizado y potente para quienes estén dispuestos a abrir la cartera.