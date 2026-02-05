El fin de la era "gratis": Meta prepara suscripciones Premium para Facebook e Instagram

Tras años de depender exclusivamente de la publicidad, el imperio de Mark Zuckerberg apuesta por un modelo híbrido con funciones exclusivas, mayor privacidad y herramientas de IA.

05/02/2026
05/02/2026