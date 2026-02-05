Roblox presenta la "Creación 4D": Inteligencia Artificial que construye juegos con palabras

Roblox ha dado un paso gigante en la carrera por dominar la creación de mundos virtuales. Este miércoles, la empresa presentó su nueva tecnología de inteligencia artificial denominada "Creación 4D", una herramienta en fase beta que permite a cualquier usuario generar modelos 3D que no solo se ven bien, sino que funcionan de inmediato.
A diferencia de los modelos anteriores, que solo creaban objetos estáticos (como una silla o una roca), la creación 4D entiende la dinámica del entorno. Por ejemplo, si un usuario pide un vehículo, la IA genera el modelo, permite que las puertas se abran y, lo más impresionante, permite conducirlo con mecánicas físicas precisas sin necesidad de que el usuario escriba una sola línea de código.
El objetivo de Roblox es claro: derribar las barreras técnicas para sus más de 150 millones de usuarios diarios. Anupam Singh, vicepresidente de ingeniería de IA de la compañía, explicó que esta herramienta busca unir a dos mundos: al artista que le cuesta programar y al programador que tiene dificultades con lo visual. Con esto, la empresa aspira a que cualquier jugador pueda convertirse en un desarrollador de videojuegos en tiempo real.
Este lanzamiento sitúa a Roblox en competencia directa con gigantes como Google, que recientemente presentó modelos similares de simulación de entornos. Sin embargo, el desafío para Roblox no es solo tecnológico, sino también de seguridad; la empresa ha confirmado que, junto con la inversión en servidores, está destinando fondos masivos para garantizar que estos modelos de IA cumplan con las estrictas normativas internacionales y protejan a su joven base de usuarios.