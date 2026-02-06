Adiós a las barreras: Android y iPhone por fin podrán compartir archivos vía QuickShare

...

Google anuncia la expansión de su herramienta de transferencia directa hacia el ecosistema Apple, eliminando uno de los mayores dolores de cabeza para los usuarios de ambos sistemas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 11:05 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 06/02/2026 12:04 PM.