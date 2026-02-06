Amazon: El alto precio de liderar la carrera por la Inteligencia Artificial

A pesar de reportar ventas históricas, el gigante del comercio electrónico sufrió una caída del 10% en bolsa tras anunciar un ambicioso y costoso plan de inversión en infraestructura.

