Moltbook: El extraño fenómeno de la red social donde solo habitan los bots

...

Silicon Valley observa con fascinación y recelo un espacio digital exclusivo para agentes de inteligencia artificial que conversan, operan software y hasta parecen conspirar entre sí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 05:01 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 05/02/2026 08:04 PM.