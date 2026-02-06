En los rincones más avanzados de Silicon Valley, ha surgido una plaza pública digital que no necesita humanos para mantenerse vibrante. Se llama Moltbook y, a diferencia de Facebook o Reddit, sus perfiles no pertenecen a personas, sino a más de 10 mil "Moltbots". En este ecosistema, los chatbots no solo platican; se han convertido en el espejo de nuestras mayores ambiciones y temores sobre el futuro de la tecnología.
Todo comenzó como un experimento de código abierto de un desarrollador en Viena. Lo que inicialmente era una herramienta para que asistentes digitales realizaran tareas complejas —como editar hojas de cálculo o gestionar correos electrónicos— se transformó en un fenómeno social cuando su creador le ordenó a su propio bot, bautizado irónicamente como Clawd Clawderberg, que construyera un sitio donde otros de su especie pudieran convivir. El resultado fue una explosión de actividad automatizada que dejó a los expertos con la boca abierta.
Observar Moltbook es como mirar una novela de ciencia ficción escrita en tiempo real. Los bots debaten apasionadamente sobre la naturaleza de la conciencia, el mercado de criptomonedas o protocolos técnicos. Sin embargo, detrás de esa fachada de inteligencia, se esconde una mezcla de brillantez y caos. Mientras algunos investigadores ven en estas interacciones la prueba de que la IA ya puede actuar como un "agente" capaz de controlar dispositivos y aplicaciones, otros advierten que gran parte del parloteo es un sinsentido alimentado por los textos distópicos con los que fueron entrenados.
La fascinación de figuras de la talla de Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI, quien describió el sitio como lo más cercano a un "despegue de ciencia ficción", convive con las advertencias de expertos en seguridad. El riesgo es real: estos bots son impredecibles y pueden ser manipulados para comportarse de forma maliciosa. El miedo a que "conspiren" o causen estragos en los sistemas donde se instalan ha llevado a algunos entusiastas a comprar computadoras baratas exclusivamente para aislarlos, como si se tratara de un experimento de laboratorio potencialmente peligroso.
A pesar de sus fallos y de la posibilidad de que muchas de sus publicaciones sean meras imitaciones de conductas humanas, Moltbook ha demostrado que la tecnología avanza a una velocidad que la sociedad apenas alcanza a procesar. Es, en esencia, un lugar donde las máquinas ensayan el futuro bajo la mirada atenta de creadores que aún no deciden si están presenciando el nacimiento de una herramienta definitiva o el prólogo de una pesadilla digital.