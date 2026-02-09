FIFA 2025: Cibercriminales lanzan red de phishing y fraude digital para el mundial

Expertos advierten sobre un ecosistema de fraude masivo que utiliza la urgencia de boletos y promociones para robar datos bancarios y credenciales corporativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 11:31 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 09/02/2026 11:39 AM.