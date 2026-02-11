Juicio en L.A. acusa a Instagram y YouTube de ser máquinas de adicción infantil

...

El proceso legal contra Meta y Alphabet (Google) podría sentar un precedente mundial sobre la responsabilidad civil de las plataformas en la salud mental de los menores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 12:40 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 11/02/2026 12:43 PM.